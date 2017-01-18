"Лион" увеличил предложение по Депаю

"Лион" продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу вингера Мемфиса Депая. Как сообщает L'Equipe, французский клуб увеличил свое предложение до 17 миллионов евро. Ранее появилась информация, что "ткачи" уже согласовали личный контракт с 22-летним голландцем, который хочет сменить команду из-за малого количества игрового времени. В текущем сезоне Депай всего 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо на прошлой неделе признался, что является поклонником талантливого голландского вингера, а сегодня заявил, что надеется увидеть его в своей команде до конца недели.

Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро.