Депай согласовал контракт с "Лионом"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай согласовал личный контракт с "Лионом", утверждает L'Equipe. Тем не менее клубам предстоит прийти к соглашению по сумме трансфера 22-летнего голландца. Ранее в СМИ появилась информация, что "ткачи" предложили за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов. Депай не получает игровой практики при Жозе Моуринью, поэтому зимой покинет клуб. В текущем сезоне он 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 25 миллионов фунтов стерлингов.