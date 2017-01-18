08:39 | ФУТБОЛ — Трансферы

Тренер "Лиона" хочет видеть Депая в команде уже в эти выходные

0
0
0

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо надеется, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай до конца недели присоединится к "ткачам". Вчера появилась информация, что французский клуб предложил за 22-летнего голландца 15 миллионов фунтов стерлингов.

- Мы все еще ведем переговоры по Депаю, - цитирует RMC Женезьо. - Думаю, что ситуация продвигается, но ничего не завершено на данный момент. Это игрок, который является нашим приоритетом, потому что мы считаем, что у него есть большой потенциал в нашей команде. Было бы идеально видеть его в "Лионе" уже в эти выходные.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ