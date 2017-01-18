Тренер "Лиона" хочет видеть Депая в команде уже в эти выходные

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо надеется, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай до конца недели присоединится к "ткачам". Вчера появилась информация, что французский клуб предложил за 22-летнего голландца 15 миллионов фунтов стерлингов.

- Мы все еще ведем переговоры по Депаю, - цитирует RMC Женезьо. - Думаю, что ситуация продвигается, но ничего не завершено на данный момент. Это игрок, который является нашим приоритетом, потому что мы считаем, что у него есть большой потенциал в нашей команде. Было бы идеально видеть его в "Лионе" уже в эти выходные.