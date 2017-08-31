Кркич перейдет в "Алавес" на правах аренды?

Нападающий "Стоук Сити" Боян Кркич продолжит карьеру в чемпионате Испании, утверждает в своем Твиттере журналист Sky Sports Гильем Балаге. По информации источника, 27-летний форвард на правах аренды перейдет в "Алавес".

Отмечается, что соглашение между испанским нападающеим сербского происхождения и 18-й командой ла лиги будет рассчитано на сезон-2017/18.

Напомним, воспитанник "Барселоны" выступает за "Стоук" с 2014 года. Вторую половину сезона-2016/17 он провел, выступая за "Майнц" на правах аренды. В 11 матчах бундеслиги он отметился одним голом.