"Интер" и "Ювентус" летом поборются за Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти в летнее трансферное окно может вернуться в чемпионат Италии. Как утверждает La Repubblica, "Интер" готов потратить на приобретение 24-летнего итальянца 78 миллионов евро. Однако действующий чемпион Италии "Ювентус" не готов уступать талантливого игрока конкурентам и намерены побороться за хавбека.

Тем не менее, прошлым летом Верратти продлил свое соглашение с "ПСЖ" до 2021 года и теперь зарабатывает 7,8 миллиона евро, поэтому итальянским клубам не только придется убедить парижан, но и предложить достойный контракт самому игроку.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 21 матче, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.