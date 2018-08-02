Игуаин и Кальдара стали игроками "Милана"

"Милан" объявил о переходе футболистов "Ювентуса" нападающего Гонсало Игуаина и защитника Маттиа Кальдары.

Игуаин присоединился к "россонери" на правах аренды, которая продлится до 30 июня 2019 года. Миланский клуб в дальнейшем сможет выкупить 30-летнего аргентинца.

Кальдара подписал с "Миланом" 5-летний контракт. 24-летний итальянец присоединился к "россонери" в обмен на защитника Леонардо Бонуччи, который вернется в "Ювентус".

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 игр в составе "Ювентуса" и забил 23 гола. Кальдара принял участие в 34 матчах в составе "Аталанты", за которую выступал на правах аренды, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.