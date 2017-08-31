"Галатасарай" снова арендовал защитника "Ман Сити" и сборной Бельгии

Пресс-служба "Галатасарая" подтвердила переход защитника "Манчестер Сити" Джейсона Денайера. 22-летний футболист был арендован турецким клубом на один сезон. Бельгиец уже выступал за стамбульцев в сезоне-2015/16, также на правах аренды.

Денайер является воспитанником "Сити". Прошлый сезон он провел в аренде в "Сандерленде". В 27 матчах во всех турнирах в составе "черных котов" результативными действиями защитник не отметился.

Отметим, что на счету Денайера 8 игр за сборную Бельгии. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2020 года.

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