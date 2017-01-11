"Галатасарай" отказался от покупки Ломбертса из-за его возраста

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не продолжит карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Futbol Arena. Руководство клуба наложило вето на возможный трансфер из-за возраста игрока. "Галатасарай" был готов приобрести 31-летнего футболиста еще прошлым летом, но "Зенит" отказался продавать Ломбертса.

Защитник играет за петербургский клуб с 2007 года и провел в составе команды 285 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2018 года.