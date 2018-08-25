Экс-защитник "Спартака" Кутин перешел в "Армавир"

"Армавир" подписал контракт с защитником Денисом Кутиным, информирует пресс-служба "лис".

- Именно "Армавир" – потому что меня в этом клубе ждали, хотели видеть, - сказал Кутин в интервью клубной пресс-службе. - Я не мог отказать. Хочу помочь команде выкарабкаться из подвала турнирной таблицы, решить поставленную задачу. Понимаю, что был жесткий график в самом начале – очень долгие и тяжелые выезды, остальным клубам это пока только предстоит, но, думаю, мы будем двигаться дальше, в правильном направлении – зарабатывать очки.

Кутин ранее выступал за "Спартак", "Спартак-2", а в минувшем сезоне - за "Тосно" на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 5 игр в составе клуба из ленинградской области и не отметился результативными действиями.

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