Андрей Канчельскис: "Дзюба в "Эвертоне"? К нему будут относиться так же, как к Билялетдинову"

Бывший полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис считает, что форварду "Зенита" Артему Дзюбе следует согласиться на предложение о трансфере в Англию, если оно действительно существует.

В субботу RT сообщил, что "Эвертон" заинтересован в переходе Дзюбы. По данным источника, это может быть как аренда, так и полноценный контракт.

"СЭ" обратился за комментариями к Андрею Канчельскису, из российских футболистов добившегося в Англии наибольших успехов.

– Почему бы Дзюбе не уехать? – начал Канчельскис. – Все, конечно, будет зависеть от его желания – захочет поехать в Англию или нет. Думаю, очень интересно поиграть, попробовать себя в английской премьер-лиге. В Англии – специфический футбол, интересный и динамичный. Свои традиции, своя история. Почему бы ему там не поиграть? Тем более что Артем не такой уже и молодой.

В "Эвертоне" его хорошо встретят. Там очень любят футбол – болельщики всегда с пониманием относятся. Я там играл и знаю это. "Эвертон" – клуб с традициями. Клуб планирует построить новый стадион на 50 тысяч зрителей, в скором будущем будет там играть (переезд на эту арену состоится не раньше сезона-2023/24. – Прим. "СЭ"). Команда у "Эвертона" хорошая – финансовых проблем нет. Развитая инфраструктура, приятные болельщики, которые очень хорошо относятся к футболистам.

– Сможет ли Дзюба заиграть в АПЛ?

– Нужно понять, что мы можем говорить все, что угодно. Важно другое – интересуется ли им тренер команды, видит ли он Дзюбу в составе и как будет использовать его на поле. Если интересуется, то нужно ехать. И сборной России полезно, что Дзюба будет играть в Англии, и самому Артему интересно будет. Дзюба – хороший футболист, нужно ехать и пробовать свои силы. Если тренер хочет его видеть в "Эвертоне", то почему бы не поехать?

– Дзюба постоянно борется за мяч, может продавить защитника, хорошо играет на втором этаже – по своей манере он хорошо подходит под английский футбол.

– Мы же видим это на нашем российском уровне, а в Англии – другие футболисты, другое движение, другой уровень. Думаю, что хуже не будет, если Дзюба уедет.

– А если посмотреть с точки зрения ухода из "Зенита" посреди сезона – Дзюба лидер команды, которая борется за золото в РПЛ. Не будет ли ошибкой покидать петербургский клуб зимой, ведь Артем еще ни разу не становился чемпионом России?

– Все будет зависеть от его желания. Хочет ли он менять обстановку или остаться в России? Думаю, почему бы не поехать в "Эвертон?" Я там поиграл, знаю, что его очень хорошо примут. Билялетдинов там прекрасно отыграл полтора года – его отлично приняли. К Дзюбе так же будут относиться. Болельщики у "Эвертона" – одни из самых лучших. (Игорь Новиков)​

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