Источник: Дзюба может сменить "Зенит" на "Эвертон"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в зимнее трансферное окно может перейти в "Эвертон", утверждает RT. Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере.

​Определяющим фактором является заинтересованность "Зенита" в одном из футболистов "Эвертона", поэтому Дзюба может стать частью сделки.

Кроме того отмечается, что сам игрок сборной России не против переезда в Англию, а главный тренер ливерпульцев Марку Силва заинтересован в его услугах.

Действующий контракт нападающего с "Зенитом" рассчитан до июля 2020 года.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 23 матча во всех турнирах и забил 9 голов.