Дмитрий Селюк: "Траоре лучше Эдера, даже если выпьет две бутылки виски"

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нападающего хихонского "Спортинга" Ласины Траоре, сообщил, что предлагал услуги своего клиента "Локомотиву". По его мнению, ивуариец сильнее португальца Эдера, которого подписали железнодорожники.

"Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет 2 бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме", - написал Селюк в Твиттере.

Напомним, контракт Траоре принадлежит "Монако". В России форвард выступал за "Анжи", "Кубань" и ЦСКА.