ЦСКА предложил Натхо продлить контракт

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил в интервью израильскому телеканалу СПОРТ-5, что армейский клуб предложил ему продлить контракт, истекающий этим летом.

- Для меня большая честь - получить новое предложение от клуба уровня ЦСКА, - заявил Натхо. - Буду ли выступать за ЦСКА или перейду в "Рубин"? Я очень люблю "Рубин" и симпатизирую ему, однако ЦСКА большой клуб с огромными традициями.

Напомним, Натхо выступал за "Рубин" с 2010 по 2014 год и провел в составе команды 147 матчей. В ЦСКА он перешел в августе 2014 года, подписав контракт на 4 сезона. (Эли ШВИДЛЕР)