Четыре игрока "Наполи" перейдут в "Челси", если клуб возглавит Сарри

Английский "Челси" может приобрести четырех игроков "Наполи", если клуб из Лондона возглавит Маурицио Сарри, сообщает Mirror.

В список игроков, которые могут переехать в Англию значатся Дрис Мертенс, Рауль Альбиоль, Хосе Кальехон и Эльсеид Хюсай. В общей сложности сумма всех трансферов может составить больше 75 миллионов фунтов стерлингов.

"Челси" в прошедшем сезоне премьер-лиги занял пятое место, а также стал обладателем Кубка Англии.