Четыре игрока "Наполи" перейдут в "Челси", если клуб возглавит Сарри

Английский "Челси" может приобрести четырех игроков "Наполи", если клуб из Лондона возглавит Маурицио Сарри, сообщает Mirror.
В список игроков, которые могут переехать в Англию значатся Дрис Мертенс, Рауль Альбиоль, Хосе Кальехон и Эльсеид Хюсай. В общей сложности сумма всех трансферов может составить больше 75 миллионов фунтов стерлингов.
"Челси" в прошедшем сезоне премьер-лиги занял пятое место, а также стал обладателем Кубка Англии.
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https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/chelsea-boss-maurizio-sarri-targets-12762345