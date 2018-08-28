19:49 | Футбол — Трансферы

"Боруссия" арендовала нападающего "Барселоны" Алькасера


"Боруссия" объявила о переходе нападающего "Барселоны"  Пако Алькасера. Немецкий клуб арендовал 24-летнего испанца на один сезон. 

"Шмели" имеют право выкупить форварда за 23 миллиона евро. 

- Очень хочу поиграть в чемпионате Германии, - сказал Алькасер в интервью клубной пресс-службе. - Это один из лучших турниров в мире. А фанаты "Боруссии" просто невероятны!

В минувшем сезоне Алькасер провел 23 матча за "Барселону", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. 

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