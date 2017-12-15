Бен Арфа может перебраться в "Лестер"

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа зимой может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает GFFN, "Лестер" начал переговоры с французским клубом о трансфере 30-летнего француза. Главный тренер английского клуба Клод Пюэль хочет поработать со своим соотечественником, которого тренировал в "Ницце".

Однако, представители Бен Арфа рекомендуют игроку до лета отработать истекающий контракт с "ПСЖ", чтобы получить максимальную финансовую выгоду.

На поле полузащитник не выходит из-за конфликта с главным тренером Унаи Эмери.