16:32 | Футбол — Трансферы

"Бавария" готова продать Видаля в "Челси" за 50 миллионов фунтов стерлингов

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Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может перейти в "Челси", сообщает The Sun. По информации источника, мюнхенцы передали через представителей "синих" их руководству, что они готовы продать 30-летнего игрока следующим летом за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт чилийцы с немецким клубом истекает в июне 2019 года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Видаль провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Serenky25

Кому нужен алкаш за 50 млн?

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