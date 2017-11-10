"Бавария" готова продать Видаля в "Челси" за 50 миллионов фунтов стерлингов

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может перейти в "Челси", сообщает The Sun. По информации источника, мюнхенцы передали через представителей "синих" их руководству, что они готовы продать 30-летнего игрока следующим летом за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт чилийцы с немецким клубом истекает в июне 2019 года.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Видаль провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Serenky25
Кому нужен алкаш за 50 млн?
16:35