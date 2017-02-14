"Арсенал" поспорит с "Лацио" за 18-летнего вратаря "Тулузы"

"Арсенал" заинтересован в приобретении голкипера "Тулузы" Альбана Лафона, сообщает TalkSPORT. Помимо лондонского клуба, в услугах 18-летнего вратаря заинтересованы "Лацио" и "Уотфорд". Итальянская команда готова сделать трансферное предложение по игроку уже летом.

Отмечается, что все три клуба оповестили "Тулузу" о намерении купить молодого футболиста. Лафон дебютировал в основном составе "Тулузы" в 16 лет, будучи пятым вратарем команды. Ныне 18-летний француз второй сезон выступает основным вратарем команды. В текущем чемпионате на его счету 25 сыгранных матчей и 28 пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лафона в 6,5 миллиона евро.