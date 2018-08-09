Александр Кержаков: "Переход в "Локомотив" не закрыл тему Европы для Смолова"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков считает, что после перехода Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив" тема переезда в Европу не закрыта для 28-летнего футболиста.

– Тема с переездом в Европу закрыта для Смолова?

– Думаю, что нет. Все будет зависеть от него самого. Как он будет продолжать играть, как он будет показывать себя в Лиге чемпионов, в играх за сборную.

– В "Локо" ему будет легче забивать?

– Покажет время. Но у него хорошие партнеры, которые умеют создавать голевые моменты для нападающих.