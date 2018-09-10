Агент Павара вел переговоры с "Барселоной"

Агент защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара контактировал с "Барселоной" по поводу возможного перехода его клиента в испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции может сменить клубную прописку, если каталонцы заплатят за него 35 миллионов евро.

Этим летом в СМИ появлялись сообщения об интересе к Павару со стороны "Баварии". Позднее сам игрок и председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге опровергли эту информацию.

Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Его контракт со "швабами" рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.