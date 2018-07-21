Агент - об интересе "Локомотива" к форварду сборной Ганы: "Переход Двамены в российский клуб возможен, но мы общаемся со многими командами"

Филип Деген, официальный представитель форварда "Цюриха" Рафаэля Двамены, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Локо" к 22-летнему нападающему сборной Ганы.

– Предложение "Локомотива"? У нас есть немало запросов по поводу Двамены, ведем переговоры и общаемся со многими клубами, – отметил Деген.

– Возможен ли в таком случае трансфер в чемпионат России?

– Конечно – почему нет? (Игорь НОВИКОВ)

Ранее издание Ghana Soccernet сообщило, что "Локомотив" и "Эспаньол" готовы заплатить за Двамену 2,5 миллиона евро. В чемпионате Швейцарии-2017/18 нарадающий провел 32 матча, забил 9 мячей и отдал 5 голевых пасов. Его контракт с "Цюрихом" заканчивается летом 2020 года.