Агент Мораты: "Манчестер Юнайтед" сделал серьезное предложение, дело за "Реалом"

Хуанма Лопес, агент нападающего "Реала" Альваро Мораты, отметил, что "Королевский клуб" отказался от варианта с продажей форварда в "Милан". Лопес подчеркнул, что мадридцы получили серьезное предложение от "Манчестер Юнайтед".

– "Манчестер Юнайтед"? Это очень популярный клуб и интересный для нас вариант, – цитирует CalcioMercato Лопеса. – Могу сказать, что они сделали очень серьезное предложение, но дело остается за "Реалом". Посмотрим, сумеем ли мы закрыть сделку в ближайшее время. "Милан" также интересовался Альваро, но мадридцев не устроило их предложение.