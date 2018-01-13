Зинедин Зидан: "Реал" не заслужил поражения от "Вильярреала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения в матче 19-го тура чемпионата Испании от "Вильярреала" (0:1) выразил мнение, что подопечные не заслужили такого результата. По его словам, ситуация становится все сложнее.
– Мы не заслужили поражения. У нас был хороший матч и были шансы забить, - цитирует Зидана Marca. - Однако в конце пропустили контратаку. Все очень переживают. Это сказывается на уверенности. Тем не менее, нужно продолжать работать. Постараемся найти позитив в том, что с нами происходит. Понимаем, что ситуация становится все тяжелее. Будем двигаться от матча к матчу и не думать о чемпионате в целом.
Tom Sowyer
Это всего-то мутки букмекеров. Хватит фантазировать
01:20
Nikko45
Это не Зидан великий тренер. О бывший великий футболист.Это Реал- великая команда. Но не сейчас ,Реалу надо возрождаться. Зато под это дело у Зидана в тренерской биографии такие великие заслуги образовались. Пусть попробует,как Симеоне , сделать комаду типа Атлетико , командой высокого класса. А как Пеп,Маур и Зидан-так многие смогут.
00:57
Flamenco
Перес молодец! Не отдавал Кристину за Хари!
22:50 13 января
sprut73
сливают по немногу, не зря идут разговоры о неприкасаемых,одно бревно с золотыми яйцами 90 минут стоит, и ничего,не меняют
22:17 13 января
kaduly
Зидан может собирать чемоданы
21:56 13 января
shumi777
Заслужил, ещё как заслужил. Уж слишком тебе фартило Зидан с Реалом всё подряд выигрывал-Баста!
21:52 13 января