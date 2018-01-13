Зинедин Зидан: "Реал" не заслужил поражения от "Вильярреала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения в матче 19-го тура чемпионата Испании от "Вильярреала" (0:1) выразил мнение, что подопечные не заслужили такого результата. По его словам, ситуация становится все сложнее.

– Мы не заслужили поражения. У нас был хороший матч и были шансы забить, - цитирует Зидана Marca. - Однако в конце пропустили контратаку. Все очень переживают. Это сказывается на уверенности. Тем не менее, нужно продолжать работать. Постараемся найти позитив в том, что с нами происходит. Понимаем, что ситуация становится все тяжелее. Будем двигаться от матча к матчу и не думать о чемпионате в целом.