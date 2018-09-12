Зидан пытался уговорить Сиссе перейти в "Реал"

Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе рассказал, что в 2002 году мог перейти вместо "Ливерпуля" в "Реал". Зинедин Зидан пытался убедить нападающего перебраться в Мадрид.

– Во время последнего сезона за "Осер" я подписал предварительный контракт с "Ливерпулем", – цитирует RMC Сиссе. – В 2002 году, во время чемпионата мира ко мне в комнату пришел Зидан, я испугался и подумал: "О нет, что я сделал, мне всего 20 лет, я только что приехал в сборную, почему он пришел ко мне?". Он сказал мне: "Садись, мне нужно поговорить с тобой". Он рассказал, что в "Реале" интересуются мной и хотят, чтобы я играл за мадридцев. Я смотрел на него и, честно говоря, не знал, как сказать "Нет", но я уже подписал предварительный контракт... Даже на тренировках в "Реале" я был бы недостаточно хорош, чтобы быть в составе, посмотрите, кто тогда там играл. Думаю, что если бы я перешел в "Реал", то мой прогресс бы остановился. Не думал, что это был правильный клуб для меня. Подписал контракт с "Ливерпулем".