Зидан - о конфликте Рамоса и Криштиану Роналду: "Между ними нет проблем"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" опроверг сообщения о конфликте капитана команды Серхио Рамоса и нападающего Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец недоволен высказываниями защитника в свой адрес в СМИ.

– Мы говорим об очень умных игроках, которые могут говорить все, что посчитают нужным, – цитирует Marca Зидана. – Они много лет играют вместе и завоевали множество трофеев. У одного может быть одно мнение, у второго – другое. Главное, что мы все спокойны и с пониманием относимся друг к другу. Проблем между Серхио и Криштиану Роналду нет.

Матч 12-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Реал" состоится 18 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.