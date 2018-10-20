22:09 | Футбол — Испания

Жуткое падение Месси на руку. Видео не для слабонервных

Травма Лионеля Месси. Фото AFP
Травма Лионеля Месси. Фото AFP
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи". 31-летний аргентинец неудачно упал на газон после столкновения с хавбеком Франко Васкесом и повредил правую руку.

Врачи оказали Месси помощь, перебинтовав поврежденную руку, но он не смог продолжить игру и был заменен на нападающего Усмана Дембеле. Аргентинец не скрывал, что испытывает сильную боль.

Отметим, что Месси успел забить гол в этом матче, отличившись на 12-й минуте после передачи форварда Луиса Суареса.

В следующем туре в воскресенье, 28 октября, "Барсу" ждет класико с "Реалом".

20 октября. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;Севилья&quot;. Лионель Месси.

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