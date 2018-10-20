Жуткое падение Месси на руку. Видео не для слабонервных

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи". 31-летний аргентинец неудачно упал на газон после столкновения с хавбеком Франко Васкесом и повредил правую руку.

Lionel Messi’s injury he picked up against Sevilla. He’s been subbed off. 😞 pic.twitter.com/vdWa9P5qkQ – 🐐 (@R1Finesse) 20 октября 2018 г.

Врачи оказали Месси помощь, перебинтовав поврежденную руку, но он не смог продолжить игру и был заменен на нападающего Усмана Дембеле. Аргентинец не скрывал, что испытывает сильную боль.

Отметим, что Месси успел забить гол в этом матче, отличившись на 12-й минуте после передачи форварда Луиса Суареса.

В следующем туре в воскресенье, 28 октября, "Барсу" ждет класико с "Реалом".

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