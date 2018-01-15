Жорди Альба: "Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба после победы над "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании (4:2) отметил сложность противостояния. По его словам, каталонцы взяли важные очки.

- Знаем, насколько тяжело здесь играть, - цитирует Marca Альбу. - Мы взяли три важных очка на стадионе, где давно не могли выиграть. Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили. Это огромный отрыв, но мы не должны забывать, что мадридцы сражаются до последнего.

Отметим, что сине-гранатовые занимают первую строчку в турнирной таблице национального первенства, в активе команды 51 очко. "Реал" занимает 4-е место, мадридцы отстают на 19 очков.