Жерар Деулофеу: "Не знаю, что в голове у Неймара"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу рассказал, что узнал о приезде форварда "ПСЖ" Неймара в расположение каталонского клуба из социальных сетей. Он также отметил, что футбол в исполнении бразильца – это настоящее шоу.

Напомним, несколько дней назад Неймар побывал в расположении "Барсы". Он пообщался с бывшими партнерами по команде, цвета которой защищал с 2013 по 2017 год. Ранее СМИ сообщили, что форвард жалеет о переходе в парижский клуб.

– Говорил ли Неймар о том, что сожалеет о переходе в "ПСЖ"? Я узнал о его приезде в расположение клуба в социальных сетях. Те игроки "Барселоны", которые не участвовали в матче с "Атлетиком", тренировались, – приводит As слова Деулофеу. – Неймар вписал свое имя в историю и имеет впереди невероятное будущее. Но я не знаю, что у него в голове. Это отличный парень. А футбол в его исполнении – настоящее шоу.