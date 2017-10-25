"Вильярреал" с Черышевым проиграл "Понферрадине"

"Вильярреал" на выезде проиграл представителю Сегунды Б "Понферрадине" в 1-м матче 1/16 финала Кубка Испании - 0:1. Единственный мяч в этой встрече на счету Серхио Сидончи. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут. Ответная игра состоится 29 ноября.

В еще одном поединке "Леганес" на выезде был сильнее "Вальядолида" - 2:1.

Кубок Испании

1/16 финала

1-е матчи

"Понферрадина" - "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Сидонча, 37 (1:0).

"Вальядолид" - "Леганес" - 1:2 (0:0)

Голы: Рико, 46 (0:1). Котан, 52 (1:1). Бовю, 88 (1:2).