"Валенсия" с Черышевым проиграла "Эспаньолу"

"Валенсия" проиграла "Эспаньолу" со счетом 0:2 в матче второго тура чемпионата Испании.

Голы забили Эстебан Гранеро (62-я минута) и Борха Иглесиас (68).

В матче принял участие полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев. Он вышел на замену на 64-й минуте вместо полузащитника Даниэля Васса.

"Эспаньол" 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Испании. "Валенсия" с 1 баллом на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

"Эспаньол" - "Валенсия" - 2:0 (0:0)

Голы: Гранеро, 62 (1:0). Борха Иглесиас, 68 (2:0).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Виктор Санчес, 80), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Перес, 71), Леу Баптистан (Пьятти, 76), Борха Иглесиас.

"Валенсия": Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс (Черышев, 65), Кондогбья, Солер, Родриго (Батшуайи, 74), Мина (Гамейро, 67).

Предупреждения: Диакаби, 30. Эрмосо, 48.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

26 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8 Stadium)".