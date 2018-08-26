"Валенсия" с Черышевым проиграла "Эспаньолу"

"Валенсия" проиграла "Эспаньолу" со счетом 0:2 в матче второго тура чемпионата Испании.
Голы забили Эстебан Гранеро (62-я минута) и Борха Иглесиас (68).
В матче принял участие полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев. Он вышел на замену на 64-й минуте вместо полузащитника Даниэля Васса.
"Эспаньол" 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Испании. "Валенсия" с 1 баллом на 17-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
"Эспаньол" - "Валенсия" - 2:0 (0:0)
Голы: Гранеро, 62 (1:0). Борха Иглесиас, 68 (2:0).
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Виктор Санчес, 80), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Перес, 71), Леу Баптистан (Пьятти, 76), Борха Иглесиас.
"Валенсия": Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс (Черышев, 65), Кондогбья, Солер, Родриго (Батшуайи, 74), Мина (Гамейро, 67).
Предупреждения: Диакаби, 30. Эрмосо, 48.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
26 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8 Stadium)".