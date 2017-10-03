В Испании узнали о приглашении "Барселоны" в российскую ФНЛ

Одно из крупнейших спортивных изданий Испании Marca обратило внимание на экстравагантное предложение "Енисея" включить "Барселону" в состав участников ФНЛ. Клуб из Красноярска предложил каталонцам стартовые 15 очков, аренду Андрея Козлова и ряд других бонусов.

Пресс-служба ФНЛ поддержала идею, что также отразила в статье Marca. Стоит отметить, что данное издание традиционно считается "промадридским".

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.