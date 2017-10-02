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15:44 | Футбол — ФНЛ

"Енисей" позвал "Барселону" в ФНЛ

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"Енисей" на своей странице в Твиттере предложил "Барселоне" уйти из чемпионата Испании и начать выступать в первенстве ФНЛ. Клуб из Красноярска в качестве одного из бонусов за переход предложил в аренду на 5 матчей лучшего нападающего лиги Андрея Козлова.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

Каталонский референдум. Что будет с "Барсой"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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insanegopher

Мамкины снобы выползли xD

16:17

bolt37ru

Надо соглашаться пока не поздно, а то шутки шутками, между тем ситуация такова что Барселоне можно и вообще без футбола остаться.

16:03

Верю в Крылья

Ну вот, мама вовремя спать не уложила, и ребенок начал капризничать.....

16:01

oze11

на самом деле чтобы пригласить Барсу в ту или иную топ лигу придется поступиться спортивными принципами, что маловероятно, даже за деньги

16:01

Мастер_Шифу

Детский сад.

15:59

Millwall82

Да там у них школьник твиттер ведет, лет 15-16. Чему удивляться.

15:56

James Gang

Шутка десятилетия!

15:48