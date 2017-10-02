"Енисей" позвал "Барселону" в ФНЛ

"Енисей" на своей странице в Твиттере предложил "Барселоне" уйти из чемпионата Испании и начать выступать в первенстве ФНЛ. Клуб из Красноярска в качестве одного из бонусов за переход предложил в аренду на 5 матчей лучшего нападающего лиги Андрея Козлова.
Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.
Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.
insanegopher
Мамкины снобы выползли xD
16:17
bolt37ru
Надо соглашаться пока не поздно, а то шутки шутками, между тем ситуация такова что Барселоне можно и вообще без футбола остаться.
16:03
Верю в Крылья
Ну вот, мама вовремя спать не уложила, и ребенок начал капризничать.....
16:01
oze11
на самом деле чтобы пригласить Барсу в ту или иную топ лигу придется поступиться спортивными принципами, что маловероятно, даже за деньги
16:01
Мастер_Шифу
Детский сад.
15:59
Millwall82
Да там у них школьник твиттер ведет, лет 15-16. Чему удивляться.
15:56
James Gang
Шутка десятилетия!
15:48