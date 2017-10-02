"Енисей" позвал "Барселону" в ФНЛ

"Енисей" на своей странице в Твиттере предложил "Барселоне" уйти из чемпионата Испании и начать выступать в первенстве ФНЛ. Клуб из Красноярска в качестве одного из бонусов за переход предложил в аренду на 5 матчей лучшего нападающего лиги Андрея Козлова.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

Каталонский референдум. Что будет с "Барсой"