Тома Лемар: "Мне нравятся немного сумасшедшие люди, как Диегу Коста"

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар доволен тем, как проходит его адаптация в Мадриде. Он перебрался в Испанию из "Монако" этим летом.

– Решение принимал я сам, но, конечно, рассказы Гризманна и Эрнандеза про "Атлетико" этому способствовали, – цитирует AFP Лемара. – Интеграция проходит хорошо. Иначе и быть не может, когда вокруг такие великие игроки и открытые общительные люди. Я сам не сложный человек, мне нравится сходиться с такими футболистами, как Диегу Коста, которые немного сумасшедшие. Это фантастические люди. К тому же есть Антуан и Лукас, с которыми я общаюсь по-французски. Так проще адаптироваться.