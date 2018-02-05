21:29 | Футбол — Испания

Тиагу Силва: "Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду"

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Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Тиагу Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По его словам, аргентинец превосходит португальца. 

- Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду, - цитирует Daily Mail Силву. - Разница в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановиться один на один и даже вдвоем. Но Роналду заслужил свои награды. Этот сезон складывается для него сложнее, но он еще не закончен. Он все еще может выиграть "Золотой мяч".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kaduly

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баламошка

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