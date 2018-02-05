Тиагу Силва: "Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду"

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Тиагу Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По его словам, аргентинец превосходит португальца.
- Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду, - цитирует Daily Mail Силву. - Разница в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановиться один на один и даже вдвоем. Но Роналду заслужил свои награды. Этот сезон складывается для него сложнее, но он еще не закончен. Он все еще может выиграть "Золотой мяч".
kaduly
Месси может и троих накрутить,а Кристинка перед защитником только через мяч попрыгать
21:43
баламошка
Потому что гном ногтями царапается и кусается, в том числе за самые неприличные места.
21:38