Тиагу Силва: "Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду"

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Тиагу Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По его словам, аргентинец превосходит португальца.

- Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду, - цитирует Daily Mail Силву. - Разница в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановиться один на один и даже вдвоем. Но Роналду заслужил свои награды. Этот сезон складывается для него сложнее, но он еще не закончен. Он все еще может выиграть "Золотой мяч".