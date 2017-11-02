20:57 | Футбол — Испания

Суарес пропустит два ближайших матча сборной Уругвая

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не включен в состав сборной Уругвая для участия в товарищеских матчах со сборными Польши (10 ноября) и Австрии (14 ноября), информирует sport.es.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал отдохнуть 30-летнему форварду, чтобы он смог залечить правое колено, в котором он испытывает дискомфорт. Ранее сообщалось, что Суаресу может понадобиться операция, однако консервативное лечение дало результаты.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И кого ему теперь кусать?! Свихнётся же парень!

21:13