Суарес пропустит два ближайших матча сборной Уругвая

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не включен в состав сборной Уругвая для участия в товарищеских матчах со сборными Польши (10 ноября) и Австрии (14 ноября), информирует sport.es.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал отдохнуть 30-летнему форварду, чтобы он смог залечить правое колено, в котором он испытывает дискомфорт. Ранее сообщалось, что Суаресу может понадобиться операция, однако консервативное лечение дало результаты.