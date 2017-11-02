Суарес пропустит два ближайших матча сборной Уругвая

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не включен в состав сборной Уругвая для участия в товарищеских матчах со сборными Польши (10 ноября) и Австрии (14 ноября), информирует sport.es.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал отдохнуть 30-летнему форварду, чтобы он смог залечить правое колено, в котором он испытывает дискомфорт. Ранее сообщалось, что Суаресу может понадобиться операция, однако консервативное лечение дало результаты.
- Барселона (Футбол)
- Луис Суарес
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Оскар Табарес
баламошка
И кого ему теперь кусать?! Свихнётся же парень!
21:13