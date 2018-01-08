Суарес поможет Коутинью найти дом в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес окажет помощь новичку команды Филиппе Коутинью в поиске жилья. Как сообщает Daily Mail, уругваец поможет бразильцу найти дом, причем Коутинью будет жить недалеко от самого Суареса и Лионеля Месси.

Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" ориентировочно за 160 миллионов евро, как утверждают СМИ. Суарес знаком с бразильцем еще по тому времени, когда сам выступал за "Ливерпуль".