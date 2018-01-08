14:30 8 января | Футбол — Испания

Суарес поможет Коутинью найти дом в Барселоне

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Нападающий "Барселоны"  Луис Суарес окажет помощь новичку команды Филиппе Коутинью в поиске жилья. Как сообщает Daily Mail, уругваец поможет бразильцу найти дом, причем Коутинью будет жить недалеко от самого Суареса и Лионеля Месси.

Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" ориентировочно за 160 миллионов евро, как утверждают СМИ. Суарес знаком с бразильцем еще по тому времени, когда сам выступал за "Ливерпуль".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

В дом надо первым кота запускать, а не песика зубастого!

16:02 8 января

Алексей Григорьев

Блин, ну зачем такие новости, сэ во что вы превращаетесь? Следующая новость будет : Месси поможет коутинью выбрать шторы. Когда то лучшая спортивная газета страны.

14:42 8 января