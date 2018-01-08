Суарес поможет Коутинью найти дом в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес окажет помощь новичку команды Филиппе Коутинью в поиске жилья. Как сообщает Daily Mail, уругваец поможет бразильцу найти дом, причем Коутинью будет жить недалеко от самого Суареса и Лионеля Месси.
Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" ориентировочно за 160 миллионов евро, как утверждают СМИ. Суарес знаком с бразильцем еще по тому времени, когда сам выступал за "Ливерпуль".
Serenky25
В дом надо первым кота запускать, а не песика зубастого!
16:02 8 января
Алексей Григорьев
Блин, ну зачем такие новости, сэ во что вы превращаетесь? Следующая новость будет : Месси поможет коутинью выбрать шторы. Когда то лучшая спортивная газета страны.
14:42 8 января