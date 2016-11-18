11:26 | ФУТБОЛ — Испания

Срна и "Барселона" не могут договориться о сроке контракта

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Капитан "Шахтера" Дарио Срна и "Барселона" не могут достичь договоренности о сроке контракта, утверждает Sport.es. Защитник хочет заключить соглашение, которое будет рассчитано до 2019 года. В свою очередь каталонцы готовы предложить 34-летнему хорвату контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что Срна мог пополнить состав сине-гранатовых во время минувшего летнего трансферного окна, но сделка не состоялась. Напомним, хорват защищает цвета "Шахтера" с 2003 года и является рекордсменом по количеству матчей во всех турнирах.

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