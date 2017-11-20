СМИ: Перес ищет замену Зидану. Запасной вариант - Йоахим Лев

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес готов сменить тренера, если в этом сезоне Зинедин Зидан не сможет завоевать ни одного титула. Отмечается, что пост в клубе может быть предложен наставнику сборной Германии Йоахиму Леву.
Сообщается, что Перес не намерен проводить смену тренеру по ходу сезона и по-прежнему доверяет Зидану. Договоренность с Левом обозначается, как запасной план для клуба на случай ухудшения ситуации.
Напомним, что по итогам 12 туром чемпионата Испании "Реал" идет на третьем месте и отстает от лидера, "Барселоны", на 10 очков. В группе Н Лиги чемпионов мадридцы занимают вторую строчку, уступив лидерство "Тоттенхэму".
- Барселона (Футбол)
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- Зинедин Зидан
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- Йоахим Лев
- Флорентино Перес
Andrey279
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