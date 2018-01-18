СМИ: Месси обвинил Видаля в поражении от "Эспаньола"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен действиями своих одноклубников в матче 1/4 Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1). Как сообщает Express, аргентинец после этой встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что тот не сделал ничего полезного.

Напомним, Месси в этой игре не смог реализовать пенальти.