10:13 | Футбол — Испания

СМИ: Месси обвинил Видаля в поражении от "Эспаньола"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен действиями своих одноклубников в матче 1/4 Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1). Как сообщает Express, аргентинец после этой встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что тот не сделал ничего полезного.

Напомним, Месси в этой игре не смог реализовать пенальти.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Одержимый

Как сообщает Express))) не Sport ли случайно) опять слухи)

16:45

Flamenco

sergey.v1968--- То есть гномик не забил левый пеналь и при этом имеет наглость обвинять Видаля в поражении? Ау, хейтеры Роналду, своё мнение о таком человеческом поведении вашего недомерка любимого выскажите! ----------------- -- СереХа, ты вроде большой, а сказки веришь)) в поражении Барсы виновны все игроки Эспаньола! А, что касается Бабе на Льду, это уже история! Не переживай по пустякам! Удачи

14:36

sidnet78

Хорошо, что хоть Иньесты не было на поле, а то и ему досталось!

11:00

sergey.v1968

То есть гномик не забил левый пеналь и при этом имеет наглость обвинять Видаля в поражении? Ау, хейтеры Роналду, своё мнение о таком человеческом поведении вашего недомерка любимого выскажите

10:47