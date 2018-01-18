СМИ: Месси обвинил Видаля в поражении от "Эспаньола"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен действиями своих одноклубников в матче 1/4 Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1). Как сообщает Express, аргентинец после этой встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что тот не сделал ничего полезного.
Напомним, Месси в этой игре не смог реализовать пенальти.
Одержимый
Как сообщает Express))) не Sport ли случайно) опять слухи)
16:45
Flamenco
sergey.v1968--- То есть гномик не забил левый пеналь и при этом имеет наглость обвинять Видаля в поражении? Ау, хейтеры Роналду, своё мнение о таком человеческом поведении вашего недомерка любимого выскажите! ----------------- -- СереХа, ты вроде большой, а сказки веришь)) в поражении Барсы виновны все игроки Эспаньола! А, что касается Бабе на Льду, это уже история! Не переживай по пустякам! Удачи
14:36
sidnet78
Хорошо, что хоть Иньесты не было на поле, а то и ему досталось!
11:00
sergey.v1968
То есть гномик не забил левый пеналь и при этом имеет наглость обвинять Видаля в поражении? Ау, хейтеры Роналду, своё мнение о таком человеческом поведении вашего недомерка любимого выскажите
10:47