СМИ: Игроки "Реала" хотели, чтобы основным вратарем был Навас, а не Куртуа

Футболисты "Реала" были не согласны с решением экс-главного тренера "королевского клуба" Хулена Лопетеги сделать Тибо Куртуа основным вратарем, утверждает ESPN. Они хотели видеть на этой позиции Кейлора Наваса.

Лопетеги проигнорировал просьбу футболистов: в матчах чемпионата Испании ворота защищал Куртуа, а в Лиге чемпионов - Навас. 29 октября 52-летний специалист был уволен с поста главного тренера "Реала".

В текущем сезоне Куртуа провел 8 матчей за "королевский клуб" и пропустил 13 голов, Навас принял участие в 6 встречах и пропустил 7 мячей.

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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