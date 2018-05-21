СМИ: Гризманн остается в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн передумал уходить в "Барселону" и решил остаться в Мадриде, сообщает Marca. Ранее появилась информация, что 27-летний француз согласовал условия контракта с "Барселоной" и заключит с каталонцами соглашение сроком на пять лет. В год Гризманн будет получать 15 миллионов евро.

По данным издания, свое решение остаться с "матрасниками" нападающий озвучил перед матчем 38 тура чемпионата Испании против "Эйбара" (2:2).

За мадридский клуб Гризманн выступает с 2014 года. За это время он провел 208 матчей и забил 112 голов.