"Севилья" переиграла "Атлетик"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Севилья" дома обыграла "Атлетик" со счетом 2:0. В составе хозяев отличились нападающие Луис Муриэль и Карлос Бакка.

"Севилья" занимает пятое место турнирной таблицы ла лиги, набрав 45 очков. "Атлетик", в активе которого 32 очка, остался на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Примера

27-й тур

"Севилья" - "Атлетик" - 2:0 (2:0)

Голы: Муриэль, 27 (1:0). Васкес, 32 (2:0).

"Севилья": Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле (Кьер, 87), Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа (Писарро, 90), Муриэль (Нолито, 68).

"Атлетик": Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Альварес, Сусаэта, Итурраспе (Рауль Гарсия, 46), Сан-Хосе, Весга (Эчеварриа, 46), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).

Предупреждения: Саборит, 64. Нолито, 75. Сан-Хосе, 79. Иньиго Мартинес, 83. Корреа, 83.

Судья: Ундиано Мальенко.

3 марта. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Турнирная таблица чемпионата Испании