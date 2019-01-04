Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере

"Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" (2:2) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала 800-й в карьере для защитника королевского клуба Серхио Рамоса.

Испанец провел 589 матчей за "Реал", 50 - за "Севилью" и 161 - за сборную Испании. 32-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Реал" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

Футболист выступает за "Реал" с 2005 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды стал победителем Кубка Испании.

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