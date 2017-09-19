"Сельта" оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей

Ла лига оштрафовала "Сельту" за низкую посещаемость домашних матчей, сообщает MKTesportivo. По новому регламенту чемпионата Испании, команды обязаны обеспечить заполняемость сектора, который расположен напротив главной камеры телетрансляции, на 70 процентов.
"Сельта" этого сделать не смогла. Стадион "Баласидос", на котором выступает команда, вмещает 31 800 зрителей. Посещаемость двух первых матчей составила 16 961 человек. Клуб после этого принял решение снизить цены на билеты до 40 евро.
i_mikola
вот лохи. не могли согнать бюджетников!
20:10
foreverCSKAforever
А на матчи кубка Испании насильно будут сгонять виговцев, как бакланов.
20:00
Millwall82
foreverCSKAforever, скорее они взяли пример с ЦСКА) и уехали на дачи) на весь год) бгг
19:55
crazysun78
демократия это вам не кровавый режим..
19:51
Berkut-7
Ахах испанцы пытаются создать иллюзию посещаемости и народ рассаживают перед камерой, типа "Смотрите как у нас любят футболи сколько народу ходит" страна фальшивка)
19:45
waleriy
Толчок-арена , хорошее название для питера.
19:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
На толчок-арену она же стойло и бесплатно ходить жалкая кучка глориков. Надо дополнительно выдавать по пачке овсяной крупы.
19:40
shpasic
не может Лига взять в толк грамотную бизнес-модель. могли бы продавать только абонементы на все матчи сразу по 20 тысяч евро, например. так бы и денег заработали, и никто бы не приходил.
19:39
foreverCSKAforever
Скоро пойдут по стопам Зенита и начнут раздавать билеты бесплатно.
19:29
shpasic
Динамо, видимо, они бы просто выгнали из Лиги)
19:22