Сантьяго Солари: "Бэйл устал и чувствует дискомфорт"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 14-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:0) отметил, что заменил Гарета Бэйла на 63-й минуте из-за его усталости. Валлиец не смог забить в 10-м матче лиги 1 подряд.

- Бэйл устали и испытывает дискомфорт, - приводит Marca слова Солари. - Игры с "Эйбаром", "Ромой" и "Валенсией" отняли у него много сил. Нет ничего удивительного в том, что он устал.

Фанаты всегда требуют от игроков максимум, и это касается каждого. Сейчас я бы хотел сказать о тех, кто хорошо проявил себя. Это Бензема, Льоренте, Васкс, Куртуа, защитники. В общем, я доволен всеми.