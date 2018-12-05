"С возвращением, Денис!". Сборная России поприветствовала Черышева, который появился на поле впервые с 20 октября

Сборная России поприветствовала нападающего "Валенсии" Дениса Черышева, который появился на поле впервые с 20 октября в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро" (1:0). Игрок вышел на замену на 64-й минуте встречи.

Последний раз Черышев выходил на поле 20 октября, когда получил травму в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

- Накануне вечером полузащитник Сборной России Денис Черышев появился на поле в составе "Валенсии" после перерыва, связанного с травмой. С возвращением, Денис!, - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Накануне вечером полузащитник @TeamRussia Денис Черышев появился на поле в составе @valenciacf после перерыва, связанного с травмой.

С возвращением, Денис! pic.twitter.com/2JAIw2n5yy – Сборная России (@TeamRussia) 5 декабря 2018 г.

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