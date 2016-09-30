20:59 | ФУТБОЛ — Испания

Роналду подпишет пожизненный контракт с техническим спонсором?

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время может подписать пожизненный контракт с производителем экипировки, сообщает AS. По информации источника, компания, которая является техническим спонсором португальца всю его карьеру, хочет продлить соглашение, рассчитанное до 2021 года. Сделано это будет с той целью, чтобы футболист не перешел к конкурентам.

Напомним, что в свое время пожизненные контракты с техническими спонсорами подписывали такие знаменитые спортсмены, как американский баскетболист Майкл Джордан и бразильский футболист Роналдо.

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