"Реал" вышел победителем из перестрелки с "Бетисом"

"Реал" в гостях обыграл "Бетис" со счетом 5:3 в матче 24-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице, имея матч в запасе, "Бетис" располагается на 9-м месте. После первого тайма подопечные Зинедина Зидана уступали сопернику 1:2.

В составе победителей дубль оформил Марко Асенсио, по голу забили Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема. У хозяев поля отличились Серхио Леон, Аисса Манди, один гол защитник "Реала" Начо забил в свои ворота.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Бетис" – "Реал" – 3:5 (2:1)

Голы: Асенсио, 11 (0:1). Манди, 33 (1:1). Начо, 37 – в свои ворота (2:1). Серхио Рамос, 50 (2:2). Асенсио, 59 (2:3). Криштиану Роналду, 65 (2:4). Леон, 85 (3:4). Бензема, 90+2 (3:5).

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат (Хави Гарсия, 75), Барраган, Руис, Гуардадо (Тельо, 81), Будебуз (Леон, 81), Хоакин, Фирпо, Лорен Морон.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу (Эрнандез, 30), Васкес, Каземиру, Ковачич, Асенсио, Бэйл (Иско, 73), Криштиану Роналду (Бензема, 89).

Предупреждения: Карвахаль, 5. Барраган, 44. Ковачич, 46. Фирпо, 49. Серхио Рамос, 55. Бэйл, 57. Лорен Морон, 61. Каземиру, 81.

Судья: Хиль Мансано.

18 февраля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).