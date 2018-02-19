"Реал" вышел победителем из перестрелки с "Бетисом"

"Реал" в гостях обыграл "Бетис" со счетом 5:3 в матче 24-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице, имея матч в запасе, "Бетис" располагается на 9-м месте. После первого тайма подопечные Зинедина Зидана уступали сопернику 1:2.
В составе победителей дубль оформил Марко Асенсио, по голу забили Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема. У хозяев поля отличились Серхио Леон, Аисса Манди, один гол защитник "Реала" Начо забил в свои ворота.
Чемпионат Испании
24-й тур
"Бетис" – "Реал" – 3:5 (2:1)
Голы: Асенсио, 11 (0:1). Манди, 33 (1:1). Начо, 37 – в свои ворота (2:1). Серхио Рамос, 50 (2:2). Асенсио, 59 (2:3). Криштиану Роналду, 65 (2:4). Леон, 85 (3:4). Бензема, 90+2 (3:5).
"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат (Хави Гарсия, 75), Барраган, Руис, Гуардадо (Тельо, 81), Будебуз (Леон, 81), Хоакин, Фирпо, Лорен Морон.
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу (Эрнандез, 30), Васкес, Каземиру, Ковачич, Асенсио, Бэйл (Иско, 73), Криштиану Роналду (Бензема, 89).
Предупреждения: Карвахаль, 5. Барраган, 44. Ковачич, 46. Фирпо, 49. Серхио Рамос, 55. Бэйл, 57. Лорен Морон, 61. Каземиру, 81.
Судья: Хиль Мансано.
18 февраля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).
БигБосс
CR с выходом на 3 место лучших бомбардиров за всю историю высших лиг и официальных матчей! Ждем еще 95 голов до первого места! И 2 гола до рекорда голов в ТОП9 ! В ТОП 5 давно на первом!
06:41
oleg.bob
У Реала оборона- решето!
03:39
resifi
shpasic_________ Спасибо за воспоминания, я сам болельщик ЦСКА, но это был единичный случай в нашем футболе!
01:59
shpasic
resifi, Мордовия - ЦСКА 4:6.
01:40
resifi
Супер матч!!! 90 минут космического футбола!!! Когда же у нас начнут так играть????
00:53