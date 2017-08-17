"Реал" выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

- "Реал" хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с атакой, которая произошла в Барселоне, - говорится в сообщении на официальном сайте. - Клуб сейчас находится вместе с жертвами, их семьями и друзьями. Надеемся, что пострадавшие в инциденте восстановятся как можно быстрее.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.