"Реал" теряет миллионы из-за пустых мест на "Сантьяго Бернабеу"

Матч 18-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Реал Сосьед" (0:2), который прошел на "Сантьяго Бернабеу", посетили 53 412 человек. Это худший показатель в сезоне за исключением августовской игры первого тура против "Хетафе" (2:0). Тогда игру посетили 48 446 зрителей.

Как сообщает журналист Дермот Корриган, на прошедшей игре было порядка 30 тысяч пустых мест, что в денежном эквиваленте означает потери в размере 2 миллионов евро.

"Реал" не может собрать 60 тысяч болельщиков последние четыре домашние встречи. Средняя посещаемость в этом сезоне составляет 63 747, что на две тысячи меньше прошлогодней. Стадион "Сантьяго Бернабеу" вмещает около 81 тысячи.